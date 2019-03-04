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"Укрзалізниця" призначила ще два додаткових поїзди до 8 березня

"Укрзалізниця" призначила ще два додаткових поїзди до 8 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. До Міжнародного жіночого дня, який відзначається 8 березня, "Укрзалізниця" призначила ще два додаткові поїзди – по одному до Запоріжжя та Хмельницького, збільшивши їх загальну кількість до 19. Про це УНН повідомли у прес-службі УЗ. 

№ 191/192 Київ – Львів курсуватиме 8 та 10 березня відправленням з Києва о 07:42 та прибуттям до Львова о 17:49. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 11:57 та прибуватиме до Києва о 21:44.

№ 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 10 березня. Відправлення з Києва о 07:08 та прибуття до Ковеля о 16:58. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:27 та прибуде до Києва о 20:45.

№ 207 Київ – Ужгород здійснить рейси до Ужгорода 7 та 9 березня, у зворотному напрямку – 6, 8 та 10 березня. Поїзд вирушатиме з Києва о 16:12 та прибуватиме до Ужгорода о 10:04. З Ужгорода поїзд вирушатиме о 18:00 та прибуватиме до Києва о 10:32.

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№ 235 Київ – Ужгород відправиться з Ужгорода 8 та 10 березня о 18:15 та прибуде до Києва о 08:37. З Києва поїзд вирушить 9 та 11 березня о 20:28 та прибуде до Ужгорода о 11:59.

№ 219/220 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці курсуватиме 8 та 10 березня. Відправлення з Чернівців о 22:30, прибуття до Києва о 14:47.Відправлення з Києва о 01:31 та прибуття до Чернівців о 17:12. 

№ 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці 8 та 10 березня о 19:15 вирушить до Києва та прибуде о 12:32. У зворотному напрямку вирушить 9 та 10 березня о 15:09 та прибуде до Чернівців о 08:15.

№ 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 10 березня. Відправлення з Києва о 05:29 та прибуття до Хмельницького о 11:53. У зворотному напрямку: відправлення о 12:51 та прибуття до Києва о 20:37.

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№ 204/203 Жмеринка – Київ відправиться в рейс до Жмеринки 7 березня о 10:49 та прибуде до Києва о 14:47. Рейс до Києва відбудеться 11 березня о 16:12 з прибуттям до Києва о 21:33.

№ 294/294 Хмельницький – Київ здійснить рейс до Києва 7 березня з відправленням о 13:21 та прибуттям о 19:59. 11 березня поїзд вирушить до Хмельницького о 10:11, прибуде о 15:10.

№ 162/161 Київ – Миколаїв курсуватиме до Миколаєва 7 та 11 березня, відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Миколаєва о 04:56. Відправлення з Миколаєва 6 та 10 березня о 21:40 та прибуття до Києва о 12:39.

№ 223/224 Київ – Одеса курсуватиме 8 та 10 березня. Відправлення з Києва о 08:55 та прибуття до Одеси 18:35. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 та прибуття о 20:31.

№ 179 Київ – Дніпро курсуватиме 8 та 10 березня, відправлення з Києва о 08:40 та прибуття до Дніпра о 17:57. Відправлення з Дніпра о 12:20 та прибуття до Києва о 22:04.

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№ 238/237 Київ – Дніпро курсуватиме 7 березня. Відправлення з Києва о 11:53 та прибуття до Дніпра о 21:04. У зворотному напрямку відправлення з Дніпра о 21:47 та прибуття до Києва о 06:18 наступної доби.

№ 281/282 Дніпро – Київ відправлятиметься 6 березня о 20:42 та прибуватиме до Києва о 04:45. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме 11 березня о 21:47 та прибуватиме до Дніпра о 06:20.

№ 258/227 Одеса – Ужгород відправиться з Одеси 7 та 9 березня о 16:54 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 11:46. У зворотному напрямку з Ужгорода відправлення 8 та 10 березня о 13:54 та прибуття до Києва наступного дня о 09:21.

№ 168 Львів – Одеса курсуватиме 8 та 10 березня. Відправлення зі Львова о 09:16 та прибуття до Одеси о 20:29. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:04 та прибуватиме до Львова о 21:05.

№ 205 Покровськ – Харків курсуватиме з 6 по 11 березня, відправлення о 09:20 та прибуття о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:35 та прибуття до Покровська о22:01.

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№ 163/164 Київ – Харків курсуватиме 10 березня. Відправлення з Києва о 06:53 та прибуття до Харкова о 13:36. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:03 та прибуде до Києва о 22:19.

№ 736 Київ – Запоріжжя відправиться у рейс 9 березня. Відправлення до Запоріжжя о 14:11 та прибуття о 21:29.

Раніше УНН повідомляв, що українцям вже призначили 17 додаткових поїздів до 8 березня.

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