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Актуальное
"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда к 8 марта

"Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда к 8 марта

Киев  •  УНН

 • 5697 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. К Международному женскому дню, который отмечается 8 марта, "Укрзализныця" назначила еще два дополнительных поезда - по одному в Запорожье и Хмельницкий, увеличив их общее количество до 19. Об этом УНН сообщат в пресс-службе УЗ.

№ 191/192 Киев - Львов будет курсировать 8 и 10 марта отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в Киев в 21:44.

№ 197/198 Киев - Ковель отправится в рейс 10 марта. Отправление из Киева в 07:08 и прибытие в Ковель в 16:58. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:27 и прибудет в Киев в 20:45.

№ 207 Киев - Ужгород осуществит рейсы в Ужгород 7 и 9 марта, в обратном направлении - 6, 8 и 10 марта. Поезд будет отправляться из Киева в 16:12 и прибывать в Ужгород в 10:04. Из Ужгорода поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать в Киев в 10:32.

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№ 235 Киев - Ужгород отправится из Ужгорода 8 и 10 марта в 18:15 и прибудет в Киев в 08:37. Из Киева поезд отправится 9 и 11 марта в 20:28 и прибудет в Ужгород в 11:59.

№ 219/220 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы курсировать 8 и 10 марта. Отправление из Черновцов в 22:30, прибытие в Киев в 14: 47.Видправлення из Киева в 01:31 и прибытие в Черновцы в 17:12.

№ 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы 8 и 10 марта в 19:15 отправится в Киев и прибудет в 12:32. В обратном направлении отправится 9 и 10 марта в 15:09 и прибудет в Черновцы в 08:15.

№ 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 10 марта. Отправление из Киева в 5:29 и прибытия в Хмельницкий в 11:53. В обратном направлении: отправление в 12:51 и прибытие в Киев в 20:37.

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№ 204/203 Жмеринка - Киев отправится в рейс в Жмеринку 7 марта в 10:49 и прибудет в Киев в 14:47. Рейсы в Киев состоится 11 марта в 16:12 с прибытием в Киев в 21:33.

№ 294/294 Хмельницкий - Киев осуществит рейс в Киев 7 марта с отправлением в 13:21 и прибытием в 19:59. 11 марта поезд отправится в Хмельницкий в 10:11, прибудет в 15:10.

№ 162/161 Киев - Николаев курсировать в Николаев 7 и 11 марта, отправление из Киева в 14:35, прибытие в Николаев в 4:56. Отправление из Николаева 6 и 10 марта в 21:40 и прибытие в Киев в 12:39.

№ 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 8 и 10 марта. Отправление из Киева в 08:55 и прибытие в Одессу 18:35. В обратном направлении отправление из Одессы в 11:07 и прибытие в 20:31.

№ 179 Киев - Днепр будет курсировать 8 и 10 марта, отправление из Киева в 08:40 и прибытие в Днепра в 17:57. Отправление из Днепра в 12:20 и прибытие в Киев в 22:04.

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№ 238/237 Киев - Днепр курсировать 7 марта. Отправление из Киева в 11:53 и прибытие в Днепра в 21:04. В обратном направлении отправление из Днепра в 21:47 и прибытие в Киев в 6:18 следующих суток.

№ 281/282 Днепр - Киев будет отправляться 6 марта в 20:42 и прибывать в Киев в 04:45. В обратном направлении поезд будет курсировать 11 марта в 21:47 и прибывать в Днепр в 06:20.

№ 258/227 Одесса - Ужгород отправится из Одессы 7 и 9 марта в 16:54 и прибудет в Ужгород на следующий день в 11:46. В обратном направлении из Ужгорода отправления 8 и 10 марта в 13:54 и прибытие в Киев на следующий день в 09:21.

№ 168 Львов - Одесса будет курсировать 8 и 10 марта. Отправление из Львова в 09:16 и прибытие в Одессу в 20:29. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

№ 205 Покровск - Харьков будет курсировать с 6 по 11 марта, отправление в 09:20 и прибытие в 14:49. Отправление из Харькова в 16:35 и прибытие в Покровская О22: 01.

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№ 163/164 Киев - Харьков будет курсировать 10 марта. Отправление из Киева в 6:53 и прибытие в Харьков в 13:36. В обратном направлении поезд отправится в 14:03 и прибудет в Киев в 22:19.

№ 736 Киев - Запорожье отправится в рейс 9 марта. Отправка в Запорожье в 14:11 и прибытие в 21:29.

Ранее УНН сообщал, что украинцам уже назначили 17 дополнительных поездов к 8 марта.

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