"Укрспецекспорт" організовував фіктивні вечері для іноземних делегацій на 12 млн грн

ukru
18:19 • 48882 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

16:46 • 106920 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 107433 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 156114 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 130129 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 153981 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 147111 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 128769 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 172439 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268858 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
0.6 м/с
49 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

Литва готова відправити миротворців до України, але є умова

21 березня, 10:15 • 96845 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 106511 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 120582 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105993 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 85880 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 85880 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 156116 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 153981 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 147111 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 124516 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 48896 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 27017 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 23992 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 105993 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 113706 перегляди
Актуальне
"Укрспецекспорт" організовував фіктивні вечері для іноземних делегацій на 12 млн грн

"Укрспецекспорт" організовував фіктивні вечері для іноземних делегацій на 12 млн грн

Київ • УНН

 • 11580 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань підозрює керівництво "Укрспецекспорту" у привласненні мільйонів через організацію фіктивних вечерь для іноземців в київському ресторані. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу Голосіївського районного суду Києва.

У ході досудового розслідування була отримана інформація, що службові особи Державної компанії "Укрспецекспорт" упродовж з 2016 по 2019 років привласнювали кошти державного підприємства, шляхом зловживання службовим становище, в порушення вимог тендерного законодавства укладались завідомо збиткові договори на підставі, яких перераховувались кошти підконтрольним керівництву ДК "Укрспецекспорт" ТОВ "Фішер Клаб" та ТОВ "Фішер Клаб 2017" за послуги з харчування представників іноземних делегацій та співробітників ДК "Укрспецекспорт" в ресторані Fisher, які фактично не надавались.

За матеріалами досудового розслідування в ресторані "Fisher" відповідно до актів наданих послуг ДК "Укрспецекспорт" упродовж з 2016 по 2019 р.р. проведено понад 200 заходів (обіди, вечері та дружніх вечерь) на загальну суму майже 2 млн грн.

Учасниками вказаних заходів були співробітники ДК "Укрспецекспорт", перекладачі та іноземні делегації. За проведений кожен такий захід у ресторані "Fisher" з рахунків ДК "Укрспецекспорт" на рахунки ТОВ "Фішер Клаб" та ТОВ "Фішер Клаб 2017" перераховувались кошти в сумі від 4 тис. грн. до 10 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР розслідує привласнення 10 млн грн співробітниками “Укрспецекспорту”

Так, за матеріалами СБУ заходи (обіди, вечері та дружніх вечерь) у ресторані "Fisher" по факту не проводились. За наявними матеріалами заступник генерального директора Державної компанії "Укрспецекспорт", будучи фактичним власником ресторану "Фішер", управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ "Фішер Клаб" та ТОВ "Фішер Клаб 2017", надавав вказівки підлеглим, а саме керівництву Регіонального департаменту № 3 Державної компанії та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії на оформлення завідомо фіктивних актів надання послуг щодо харчування іноземних делегацій у ресторані Fisher.

У свою чергу, родич заступника гендиректора "Укрспецекспорт", будучи номінальним керівником ресторану, спільно з директором "Фішер" та іншими невстановленими особами, виготовляли фіктивні рахунки на оплату та товарні чеки від ресторану, які в подальшому слугували підставою для перерахування ДК "Укрспецекспорт" коштів.

Надалі з відома гендиректора ДК "Укрспецекспорт та під контролем головного бухгалтера держкомпанії на рахунок "Фішер Клаб" та Фішер Клаб 2017" перераховувалися кошти за нібито надані послуги за харчування іноземних делегацій в ресторані. Після чого, кошти переводилися у готівку через два ФОПа т ТОВ "Товстар" та привласнювалися заступником директора. За даними слідства, родич заступника гендиректора за посередництвом іншої особи через водія заступника гендиректора передають замгендиректору обготівковані кошти для їх розподілу між ним, гендиректором "Укрспецекспорт" та головбухом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Абромавичус скасував наказ про зміну статуту "Укрспецекспорту"

На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури та ін) за нібито надані послуги, ДК "Укрспецекспорт" у продовж з 2016-2019 рр. перерахувало "Фішер Клаб" та "Фішер Клаб 2017" кошти. В одній ухвалі йдеться про близько 10 млн грн. а в іншій про 2 млн. В результаті проведеної протиправної оборудки державним інтересам можливо було завдано збитків на вказану суму.

Отже, правоохоронці вважають, що керівник "Укрспецекспорт", його заступник, головбух та інші фігуранти справи, діючи за попередньою змовою групою осіб та зловживаючи службовим становищем, привласнюють кошти ДК "Укрспецекспорт".

Як уже писав УНН, у ДК "Укроборонпром" ініціювали серію внутрішніх розслідувань щодо останніх подій в концерні після появи 3 вересня 2019 року інформації про підписання ексгендиректором наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.22
Bitcoin
$84,107.50
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,024.16
Ethereum
$1,970.18