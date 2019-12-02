"Укрспецекспорт" організовував фіктивні вечері для іноземних делегацій на 12 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань підозрює керівництво "Укрспецекспорту" у привласненні мільйонів через організацію фіктивних вечерь для іноземців в київському ресторані. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу Голосіївського районного суду Києва.
У ході досудового розслідування була отримана інформація, що службові особи Державної компанії "Укрспецекспорт" упродовж з 2016 по 2019 років привласнювали кошти державного підприємства, шляхом зловживання службовим становище, в порушення вимог тендерного законодавства укладались завідомо збиткові договори на підставі, яких перераховувались кошти підконтрольним керівництву ДК "Укрспецекспорт" ТОВ "Фішер Клаб" та ТОВ "Фішер Клаб 2017" за послуги з харчування представників іноземних делегацій та співробітників ДК "Укрспецекспорт" в ресторані Fisher, які фактично не надавались.
За матеріалами досудового розслідування в ресторані "Fisher" відповідно до актів наданих послуг ДК "Укрспецекспорт" упродовж з 2016 по 2019 р.р. проведено понад 200 заходів (обіди, вечері та дружніх вечерь) на загальну суму майже 2 млн грн.
Учасниками вказаних заходів були співробітники ДК "Укрспецекспорт", перекладачі та іноземні делегації. За проведений кожен такий захід у ресторані "Fisher" з рахунків ДК "Укрспецекспорт" на рахунки ТОВ "Фішер Клаб" та ТОВ "Фішер Клаб 2017" перераховувались кошти в сумі від 4 тис. грн. до 10 тис. грн.
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Так, за матеріалами СБУ заходи (обіди, вечері та дружніх вечерь) у ресторані "Fisher" по факту не проводились. За наявними матеріалами заступник генерального директора Державної компанії "Укрспецекспорт", будучи фактичним власником ресторану "Фішер", управління фінансово-господарською діяльністю якого здійснюється через ТОВ "Фішер Клаб" та ТОВ "Фішер Клаб 2017", надавав вказівки підлеглим, а саме керівництву Регіонального департаменту № 3 Державної компанії та керівнику служби офіційних заходів Державної компанії на оформлення завідомо фіктивних актів надання послуг щодо харчування іноземних делегацій у ресторані Fisher.
У свою чергу, родич заступника гендиректора "Укрспецекспорт", будучи номінальним керівником ресторану, спільно з директором "Фішер" та іншими невстановленими особами, виготовляли фіктивні рахунки на оплату та товарні чеки від ресторану, які в подальшому слугували підставою для перерахування ДК "Укрспецекспорт" коштів.
Надалі з відома гендиректора ДК "Укрспецекспорт та під контролем головного бухгалтера держкомпанії на рахунок "Фішер Клаб" та Фішер Клаб 2017" перераховувалися кошти за нібито надані послуги за харчування іноземних делегацій в ресторані. Після чого, кошти переводилися у готівку через два ФОПа т ТОВ "Товстар" та привласнювалися заступником директора. За даними слідства, родич заступника гендиректора за посередництвом іншої особи через водія заступника гендиректора передають замгендиректору обготівковані кошти для їх розподілу між ним, гендиректором "Укрспецекспорт" та головбухом.
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На підставі підроблених документів (накладні, рахунки-фактури та ін) за нібито надані послуги, ДК "Укрспецекспорт" у продовж з 2016-2019 рр. перерахувало "Фішер Клаб" та "Фішер Клаб 2017" кошти. В одній ухвалі йдеться про близько 10 млн грн. а в іншій про 2 млн. В результаті проведеної протиправної оборудки державним інтересам можливо було завдано збитків на вказану суму.
Отже, правоохоронці вважають, що керівник "Укрспецекспорт", його заступник, головбух та інші фігуранти справи, діючи за попередньою змовою групою осіб та зловживаючи службовим становищем, привласнюють кошти ДК "Укрспецекспорт".
Як уже писав УНН, у ДК "Укроборонпром" ініціювали серію внутрішніх розслідувань щодо останніх подій в концерні після появи 3 вересня 2019 року інформації про підписання ексгендиректором наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".