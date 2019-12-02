"Укрспецекспорт" організовував фіктивні вечері для іноземних делегацій на 12 млн грн

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань підозрює керівництво "Укрспецекспорту" у привласненні мільйонів через організацію фіктивних вечерь для іноземців в київському ресторані. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу Голосіївського районного суду Києва.