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"Укрспецэкспорт" организовывал фиктивные ужина для иностранных делегаций на 12 млн грн

"Укрспецэкспорт" организовывал фиктивные ужина для иностранных делегаций на 12 млн грн

Киев  •  УНН

 • 11580 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Государственное бюро расследований подозревает руководство "Укрспецэкспорта" в присвоении миллионов за организацию фиктивных ужинов для иностранцев в киевском ресторане. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление Голосеевского районного суда Киева.

В ходе досудебного расследования была получена информация, что должностные лица Государственной компании "Укрспецэкспорт" в течение с 2016 по 2019 присваивали средства государственного предприятия путем злоупотребления служебным положение, в нарушение требований тендерного законодательства заключались заведомо убыточные договоры на основании, которых перечислялись средства подконтрольным руководству ДК "Укрспецэкспорт" ООО "Фишер Клаб" и ООО "Фишер Клаб 2017" за услуги по питанию представителей иностранных делегаций и сотрудников ГК "Укрспецэкспорт" в ресторане Fisher, которые фактически не предоставлялись.

По материалам досудебного расследования в ресторане "Fisher" в соответствии с актами оказанных услуг ГК "Укрспецэкспорт" в течение с 2016 по 2019 г.г. проведено более 200 мероприятий (обеды, ужины и дружеских ужинов) на общую сумму почти 2 млн грн.

Участниками указанных мероприятий были сотрудники ГК "Укрспецэкспорт", переводчики и иностранные делегации. За проведенный каждое такое мероприятие в ресторане "Fisher" со счетов ГК "Укрспецэкспорт" на счета ООО "Фишер Клаб" и ООО "Фишер Клаб 2017" перечислялись средства в сумме от 4 тыс. Грн. до 10 тыс. грн.

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Так, по материалам СБУ мероприятия (обеды, ужины и дружеских ужинов) в ресторане "Fisher" по факту не проводились. По имеющимся материалами заместитель генерального директора Государственной компании "Укрспецэкспорт", будучи фактическим владельцем ресторана "Фишер", управление финансово-хозяйственной деятельностью которого осуществляется через ООО "Фишер Клаб" и ООО "Фишер Клаб 2017", оказывал указания подчиненным, а именно руководству регионального департамента № 3 Государственной компании и руководителю службы официальных мероприятий Государственной компании на оформление заведомо фиктивных актов оказания услуг по питанию иностранных делегаций в ресторане Fisher.

В свою очередь, родственник заместителя гендиректора "Укрспецэкспорт", будучи номинальным руководителем ресторана, совместно с директором "Фишер" и другими неустановленными лицами, изготавливали фиктивные счета на оплату и товарные чеки от ресторана, которые в дальнейшем служили основанием для перечисления ГК "Укрспецэкспорт" средств .

В дальнейшем с согласия гендиректора ГК "Укрспецэкспорт и под контролем главного бухгалтера госкомпании на счет" Фишер Клаб "и Фишер Клаб 2017" перечислялись средства за якобы оказанные услуги за питание иностранных делегаций в ресторане. После чего, средства переводились в наличные через два ФЛП т ООО "Товстар" и присваивались заместителем директора. По данным следствия, родственник заместителя гендиректора посредством другого лица через водителя заместителя гендиректора передают замгендиректора обналиченные средства для их распределения между ним, гендиректором "Укрспецэкспорт" и главбухом.

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На основании поддельных документов (накладные, счета-фактуры и др) за якобы предоставленные услуги, ГК "Укрспецэкспорт" в течение с 2016-2019 гг. Перечислило "Фишер Клаб" и "Фишер Клаб 2017" средства. В одной постановлении речь идет об около 10 млн грн. а в другой о 2 млн. В результате проведенной противоправной сделки государственным интересам возможно был нанесен ущерб на указанную сумму.

Итак, правоохранители считают, что руководитель "Укрспецэкспорт", его заместитель, главбух и другие фигуранты дела, действуя по предварительному сговору группой лиц и злоупотребляя служебным положением, присваивают средства ГК "Укрспецэкспорт".

Как уже писал УНН, в ГК "Укроборонпром" инициировали серию внутренних расследований относительно последних событий в концерне после появления 3 сентября 2019 информации о подписании ексгендиректором приказа о изменении устава ГК "Укрспецэкспорт".

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