Укренерго: обмеження завтра до 6 години і з 13:00 майже до кінця доби будуть більшими
Київ • УНН
У п'ятницю, 21 червня, в Україні з 00:00 до 06:00 та з 13:00 до 23:00 діятимуть збільшені обсяги обмежень споживання енергії через наслідки російських атак на об'єкти енергетики.
В Україні у п'ятницю, 21 червня, до 6 години ранку і з 13 години до 23 години обсяг обмежень енергоспоживання буде більшим, повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Завтра, 21 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. З 00:00 до 06:00 і з 13:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим
Причиною у компанії називають наслідки масованих атак росіян по енергооб’єктах.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Графіки відключень завтра знову впродовж усієї доби - ДТЕК20.06.24, 17:44 • 16251 перегляд