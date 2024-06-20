Киев • УНН
В пятницу, 21 июня, в Украине с 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 будут действовать увеличенные объемы ограничений потребления энергии из-за последствий российских атак на объекты энергетики.
В Украине в пятницу, 21 июня, до 6 часов утра и с 13 часов до 23 часов объем ограничений энергопотребления будет больше, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Завтра, 21 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше
Причиной в компании называют последствия массированных атак россиян по энергообъектам.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Графики отключений завтра снова в течение всех суток - ДТЭК20 июня 2024, 14:44 • 9053 просмотра