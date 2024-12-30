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Укренерго: графіки діють для промисловості, для населення можливі у пікові години

Укренерго: графіки діють для промисловості, для населення можливі у пікові години

Київ • УНН

 • 22461 перегляди

В Україні застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості з 8:00 до 19:00. Через негоду знеструмлено 39 населених пунктів на Хмельниччині, відновлювальні роботи триватимуть до кінця доби.

В Україні сьогодні з 8:00 до 19:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а в години пікового споживання можливі графіки відключень побутових споживачів. Негода знеструмила 39 населених пунктів на Хмельниччині. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку цього року. Необхідність ощадливого споживання електроенергії наразі зберігається", - вказали у компанії.

Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. "Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - ідеться у повідомленні.

"З 8:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. А в години пікового споживання – можливе застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів", - зазначили в Укренерго.

Зауважується, що ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно – можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження.

Графіки відключень світла скасовано у низці областей України: що відомо30.12.24, 10:36 • 30567 переглядiв

Негода

Внаслідок складних погодних умов на ранок були знеструмлені 39 населених пунктів у Хмельницькій області. Ремонтні бригади обленерго працюють над заживленням абонентів. Роботи планують завершити до кінця доби, зазначили у компанії.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.12 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили в Укренерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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