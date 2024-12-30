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Укрэнерго: графики действуют для промышленности, для населения возможны в пиковые часы

Укрэнерго: графики действуют для промышленности, для населения возможны в пиковые часы

Киев  •  УНН

 • 13847 просмотра

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В Украине применяются графики ограничения мощности для промышленности с 8:00 до 19:00. Из-за непогоды обесточены 39 населенных пунктов в Хмельницкой области, восстановительные работы продлятся до конца суток.

В Украине сегодня с 8:00 до 19:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности, а в часы пикового потребления возможны графики отключений бытовых потребителей. Непогода обесточила 39 населенных пунктов в Хмельницкой области. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года. Необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется», - указали в компании.

Как указано, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. «Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - говорится в сообщении.

«С 8:00 до 19:00 сегодня вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности. А в часы пикового потребления - возможно применение графиков почасовых отключений бытовых потребителей», - отметили в Укрэнерго.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения.

Графики отключений света отменены в ряде областей Украины: что известно30 дек. 2024, 08:36 • 14126 просмотров

Непогода

В результате сложных погодных условий на утро были обесточены 39 населенных пунктов в Хмельницкой области. Ремонтные бригады облэнерго работают над запиткой абонентов. Работы планируют завершить до конца суток, отметили в компании.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Укрэнерго.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика