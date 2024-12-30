Укрэнерго: графики действуют для промышленности, для населения возможны в пиковые часы
Киев • УНН
В Украине применяются графики ограничения мощности для промышленности с 8:00 до 19:00. Из-за непогоды обесточены 39 населенных пунктов в Хмельницкой области, восстановительные работы продлятся до конца суток.
В Украине сегодня с 8:00 до 19:00 применяются графики ограничения мощности для промышленности, а в часы пикового потребления возможны графики отключений бытовых потребителей. Непогода обесточила 39 населенных пунктов в Хмельницкой области. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго» в понедельник, пишет УНН.
Детали
«Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала этого года. Необходимость экономного потребления электроэнергии пока сохраняется», - указали в компании.
Как указано, аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. «Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - говорится в сообщении.
«С 8:00 до 19:00 сегодня вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности. А в часы пикового потребления - возможно применение графиков почасовых отключений бытовых потребителей», - отметили в Укрэнерго.
Отмечается, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно - возможны и изменения в применении мер ограничения.
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Непогода
В результате сложных погодных условий на утро были обесточены 39 населенных пунктов в Хмельницкой области. Ремонтные бригады облэнерго работают над запиткой абонентов. Работы планируют завершить до конца суток, отметили в компании.
Ситуация на ЗАЭС
«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.12 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - сообщили в Укрэнерго.