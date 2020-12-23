Україну в січні відвідає емір Кувейту

Відзначимо, що емір Кувейту перебуватиме в Україні з 3 по 10 січня. У зв'язку з цим Президент України видав розпорядження № 557/2020-рп про державну охорону шейха.

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"Управлінню державної охорони України забезпечити цілодобову охорону Еміра Держави Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха під час перебування в Україні 3 – 10 січня 2021 року", - йдеться у документі.

Раніше Зеленський запросив президента ЄБРР в Україну.