Украину в январе посетит эмир Кувейта

Отметим, что эмир Кувейта посетит Украину с 3 по 10 января. В связи с этим Президент Украины издал распоряжение № 557/2020-рп о государственной охране шейха.

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"Управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану Эмира Государства Кувейт шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха во время пребывания в Украине 3 - 10 января 2021 года", - говорится в документе.

Ранее Зеленский пригласил президента ЕБРР в Украину.