Українцям за втрату роботи через карантин виплатили 13 млрд грн

"Упродовж карантину, тобто з 12 березня 2020 року і до сьогодні, виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Заборгованості по виплаті допомоги по безробіттю немає. Також з метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу урядом було виділено із фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд грн на програму допомоги по частковому безробіттю. Станом на сьогодні вже профінансовано 2,5 млрд грн", - цитують Петрашка у пресслужбі.

З його слів, програма по частковому безробіттю допомогла зберегти робочі місця для 373,7 тисяч громадян.

Міністр також вказав, що завдяки роботі регіональних служб зайнятості за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей.

Петрашко наголосив, що фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців у період карантинних обмежень є на постійному контролі уряду, який у разі потреби оперативно вносить зміни в законодавчу базу для додаткового виділення коштів.

Так, одними з останніх урядових ініціатив для програми допомоги по частковому безробіттю, як вказано, додатково було виділено 80 млн грн, а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги по безробіттю - майже 1,2 млрд грн.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 24 листопада анонсував низку законопроектів щодо заходів для економічної підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями.

За словами Глави держави, розроблені законодавчі ініціативи, зокрема, передбачатимуть, що фізичні особи — підприємці та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

На засіданні уряду 25 листопада було визначено механізм надання державних гарантій для підтримки мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва та відновлено виплату соціальної допомоги на дітей ФОП із Фонду боротьби з COVID-19 до кінця року.