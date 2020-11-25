Украинцам из-за потери работы на карантине выплатили 13 млрд грн

"В течение карантина, то есть с 12 марта 2020 года и до сих пор, выплачено 11,5 млрд грн помощи безработным, которые зарегистрированы в центрах занятости. Задолженности по выплате пособия по безработице нет. Также с целью финансовой поддержки малого и среднего бизнеса правительством было выделено из фонда борьбы с СОVID-19 2,8 млрд грн на программу помощи по частичной безработице. На сегодняшний день уже профинансировано 2,5 млрд грн", - цитируют Петрашко в пресс-службе.

По его словам, программа по частичной безработице помогла сохранить рабочие места для 373 700 граждан.

Министр также отметил, что благодаря работе региональных служб занятости за период карантина работу получили 419 тысяч человек.

Петрашко подчеркнул, что финансирование программ для поддержки безработных и предпринимателей в период карантина - на постоянном контроле правительства, которое в случае необходимости оперативно вносит изменения в законодательную базу для дополнительного выделения средств.

Так, одними из последних правительственных инициатив для программы помощи по частичной безработице, как указано, дополнительно было выделено 80 млн грн, а для покрытия потребностей в своевременной выплате пособия по безработице - почти 1,2 млрд грн.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал ряд законопроектов относительно мер по экономической поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

По словам Главы государства, разработанные законодательные инициативы, в частности, будут предусматривать, что физические лица - предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

На заседании правительства 25 ноября было определено механизм предоставления государственных гарантий для поддержки микропредпринимательства, малого и среднего предпринимательства и восстановлено выплату социальной помощи на детей ФЛП из Фонда борьбы с COVID-19 до конца года.