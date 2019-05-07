Українцям рекомендували не відвідувати південь Ізраїлю

"У зв’язку з черговою ескалацією ізраїльсько-палестинського протистояння та масованими ракетно-мінометними обстрілами південних територій Ізраїлю, (міста Ашкелон, Ашдод, Кірьят-Малахі, Сдерот, Нетівот, Мазкерет Батія, Кірьят-Экрон, Явне, Гедера, Кірьят-Гат, Тель-Шева, регіональні ради Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Ешколь, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафір, Лахіш, Бней Шімон, Беер-Тувія, Мерхавім, Нахал Сорек, Гдерот, Мате Ієгуда, Гезер), які розпочалися 04.05.2019 року, рекомендуємо громадянам України утриматися на даному етапі від відвідання зазначених територій та населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Консульська служба рекомендувала у разі перебування у населених пунктах країни, які розташовані у безпосередній близькості від Сектору Газа, під час включення сигналу повітряної тривоги невідкладно скористатися бомбосховищами.

"У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю або здоров’ю під час перебування на території Ізраїлю, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Державі Ізраїль за телефоном екстреного зв’язку: + 972 546 676 782, електронна пошта: [email protected] або на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]", - порадили у консульській службі.

Раніше 6 травня ЗМІ повідомили, що Ізраїль і Палестина за посередництва Єгипту досягли угоди про припинення вогню в секторі Гази.

Водночас, в Ізраїлі заявили, що ізраїльська армія готова продовжувати удари по сектору Гази.

Нагадаємо, із сектора Газа випустили по Ізраїлю з 4 травня більше 600 ракет, 150 з них були перехоплені системою ППО "Залізний купол". У результаті обстрілу загинули четверо ізраїльтян, ще декілька отримали поранення. У відповідь ізраїльські військові вразили близько 300 військових цілей в секторі Гази. За даними телеканалу Al Hadath, в результаті ізраїльських ударів за два дні не менше 14 палестинців загинули, десятки постраждали.