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Украинцам рекомендовали не посещать юг Израиля

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины в связи с очередной эскалацией израильско-палестинского противостояния дали ряд рекомендаций гражданам Украины, которые находятся на юге Израиля или планируют поездку туда. Рекомендации обнародованы на сайте консульской службы МИД Украины, передает УНН.

"В связи с очередной эскалацией израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля, (города Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Малахи, Сдерот, Нетивот, Мазкерет Батия, Кирьят-Экрон, Иавнеи Гедера, Кирьят-Гат, Тель-Шева, региональные советы Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Эшколь, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафир, Лахиша, Бней Шимон, Беэр-Тувия, Мерхавим, Нахал Сорек, Гдерот, Мате Иегуда, Гезер), которые начались 04.05.2019 года, рекомендуем гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных територий и населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Консульская служба рекомендовала в случае пребывания в населенных пунктах страны, расположенных в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги немедленно воспользоваться бомбоубежищами.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни или здоровью во время пребывания на территории Израиля, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Государстве Израиль по телефону экстренной связи: +972 546 676 782, e-mail: emb_il @ mfa.gov.ua или на "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]", - посоветовали в консульской службе.

Ранее 6 мая СМИ сообщили, что Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

В то же время, в Израиле заявили, что израильская армия готова продолжать удары по сектору Газа.

Напомним, из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрела погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили около 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.

Украинские Национальные Новости

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