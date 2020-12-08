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Українці з початку року віддали за комуналку понад 28 млрд грн

Українці з початку року віддали за комуналку понад 28 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. З початку року українці за комунальні послуги сплатили 28,6 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства розвитку громад та територій України.

“За десять місяців 2020 року населення України за комунальні послуги без урахування газопостачання та електроенергії сплатили 28,6 млрд грн, що становить 101,6%. При цьому за аналогічний період минулого року громадяни сплатили 100,2% від нарахованої суми за споживання відповідних послуг”, — йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра розвитку громад і територій України Наталії Хоцянівської, це не означає, що всі українці справно сплачують за спожиті послуги.

“Але це свідчить про те, що частина споживачів розраховуються з боргами за попередні періоди. Приміром, за опалення за цей період було нараховано 24 млрд грн, а сплачено 27 млрд, що на рівні 112,2%. Тобто за опалення за січень-жовтень українці погасили боргів на 3 млрд грн, що є досить непоганим показником”, — пояснює Хоцянівська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українці у жовтні наростили борги за комуналку на 3%

Повідомляється, що до суми 28,6 млрд гривень входять послуги теплопостачання, холодна та гаряча вода та водовідведення, вивезення побутових відходів, утримання будинків та прибудинкових територій. Заступник міністра зауважила, що на початок січня 2020 року заборгованість населення за ці послуги становила майже 30,5 млрд грн.

Окрім того, заступник міністра спростувала інформацію щодо подорожчання комунальних послуг у цьому році на 57%.

“Твердження, що комуналка подорожчала на 57%, - не справедливі. Такий аналіз даних Держстату щодо нарахованих сум за житлово-комунальні послуги є некоректним. Оскільки Держстат тільки з січня цього року ввів у свої дослідження розрахунки за електроенергію. Натомість, такий показник не враховувався у даних за 2019 рік. Відповідно, бази для порівняння є різними, саме тому можна побачити таку різницю у даних”, — зазначила Хоцянівська.

Нагадаємо, Раді пропонують прирівняти боржників за “комуналку” до аліментників.

Українські Національні Новини

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