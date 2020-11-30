Українці у жовтні наростили борги за комуналку на 3%

"На кінець жовтня 2020 року заборгованість населення зі сплати за постачання та розподіл природного газу становила 22,4 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води – 16,7 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 5,7 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком – 5,1 млрд грн, за постачання та розподіл електричної енергії – 5,1 млрд грн, за надання послуг з вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Загалом заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець жовтня становила 56,1 млрд грн, тоді як місяцем раніше була 54,4 млрд грн. Таким чином, українці за місяць наростили борги за комуналку на 1,7 млрд грн, або на 3,13%.

При цьому у жовтні цього року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 9,0 млрд грн (81,2% нарахованих за цей період сум).

Також вказано, що з населенням було укладено 4,8 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 36,3 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила 24,0 млн грн.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, борги населення за комуналку на кінець липня становили 55,8 млрд грн.