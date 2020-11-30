Украинцы в октябре нарастили долги за коммуналку на 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Долги населения Украины за жилищно-коммунальные услуги на конец октября выросли на 1,7 млрд грн, или на 3,13% - до 56,1 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
"К концу октября 2020 года задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 22,4 млрд грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 16,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,1 млрд грн, за поставки и распределение электрической энергии - 5,1 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн", - говорится в сообщении.
В общем задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец октября составила 56,1 млрд грн, тогда как месяцем ранее была 54,4 млрд грн. Таким образом, украинцы за месяц нарастили долги за коммуналку на 1,7 млрд грн, или на 3,13%.
При этом в октябре этого года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 9,0 млрд грн (81,2% начисленных за этот период сумм).
Также указано, что с населением было заключено 4,8 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 36,3 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 24,0 млн грн.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, долги населения за коммуналку на конец июля составляли 55,8 млрд грн.