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Украинцы с начала года отдали за коммуналку более 28 млрд грн

Украинцы с начала года отдали за коммуналку более 28 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 15007 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. С начала года украинцы за коммунальные услуги оплатили 28,6 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий Украины.

"За десять месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатили 28,6 млрд грн, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Украины Натальи Хоцяновской, это не значит, что все украинцы исправно платят за потребленные услуги.

"Но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд грн, а выплачено 27 млрд, что на уровне 112,2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд грн, что является весьма неплохим показателем", - объясняет Хоцяновская.

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Сообщается, что в сумму 28,6 млрд гривен входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий. Заместитель министра отметила, что на начало января 2020 года задолженность населения за эти услуги составила почти 30,5 млрд грн.

Кроме того, заместитель министра опровергла информацию о подорожании коммунальных услуг в этом году на 57%.

"Утверждение, что коммуналка подорожала на 57%, - не справедливо. Такой анализ данных Госстата относительно начисленных сумм за жилищно-коммунальные услуги является некорректным. Поскольку Госстат только с января этого года ввел в свои исследования расчеты за электроэнергию. При этом, такой показатель не учитывался в данных за 2019 год. Соответственно, базы для сравнения разные, поэтому можно увидеть такую разницу в данных", - отметила Хоцяновская.

Напомним, Верховной Раде предлагают приравнять должников за "коммуналку" к алиментщикам.

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