Український тенісист вийшов у фінал турніру в Братиславі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай пробилися до фіналу великого "челленджера" з призовим фондом 106 тис. євро – "Peugeot Slovak Open", що триває в столиці Словаччини Братиславі, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У півфінальному матчі українсько-словацький дует, посіяний на турнірі під третім номером, у двох партіях обіграв лідерів посіву - британську пару О'Мара/Скупскі – 6:4, 7:5.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Світоліна стала найкращою тенісисткою світу у жовтні
У фіналі змагань українець і словак зіграють проти пари Рамкумар Раманатан (Індія)/Андрій Василевський (Білорусь), які в Братиславі обіграли других і четвертих сіяних.
Окрім того додамо, у поточному сезоні Молчанов і Зеленай стали переможцями на "челленджерах" в Чжухаї, Барлетті, Тунісі, Простейові і Корденонсі.