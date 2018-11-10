Украинский теннисист вышел в финал турнира в Братиславе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинец Денис Молчанов и словак Игорь Зеленай пробились в финал большого "челленджера" с призовым фондом 106 тыс. евро - "Peugeot Slovak Open", который проходит в столице Словакии Братиславе, информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В полуфинальном матче украинская-словацкий дуэт, посеянный на турнире под третьим номером, в двух партиях обыграл лидеров посева - британскую пару О'Мара/Скупски - 6:4, 7:5.
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В финале соревнований украинец и словак сыграют против пары Рамкумар Раманатан (Индия)/Андрей Василевский (Беларусь), которые в Братиславе обыграли вторых и четвертых сеяных.
Кроме того добавим, в текущем сезоне Молчанов и Зеленай стали победителями на "Челленджер" в Чжухае, Барлетта, Тунисе, Простейови и Корденонс.