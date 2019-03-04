Український музей авіації імені Антонова внесли у двадцятку найкращих

"Легко забути, що трохи більше ніж століття минуло з тих пір, як Орвілл і Вілбур Райт зробили перший успішний польот на літаку в Кітті Хок, Північна Кароліна. За останні 115 років накопичилось достатньо артефактів і знань для наповнення спеціалізованих музеїв по всьому світу. Найвеличніші музеї авіації демонструють досягнення та вироби пілотів, дизайнерів та інженерів, які здійснили хиткі польоти, а потм направили свій погляд на космос", - пише видання.

Редакція CNN так описує Державний музей авіації імені Антонова:

"Цей музей, яким завідує український Національний авіаційний університет, утримує одну з найбільших експозицій авіаційних технологій. Більшість літальних апаратів побудована у Радянському Союзі, вона включає в себе надзвукові бомбардувальники, транспортні літаки та носії ядерних ракет".

Найбільш вражаючим експонатом музею редакція CNN назвала Ту-104, щодо якого дав коментар професор Фелікс Яновський, завідувач кафедри електроніки в НАУ.

"15 вересня 1956 року сталась надважлива подія в цивільній авіації. Перший в світі реактивний авіалайнер, Ту-104, зробив свій перший пасажирський польот між Москвою та Іркутськом. Цей літак зараз знаходиться у Державному музеї авіації, і це найстаріший літальний апарат цього типу, який вдалось зберегти", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Президент України доручив військовим запустити аеропорт у Маріуполі.

Нагадаємо, регулярне авіасполучення з Ужгородом буде відновлено з 15 березня.