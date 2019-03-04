Украинский музей авиации имени Антонова внесли в двадцатку лучших
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Редакция американской телекомпании CNN внесла Государственный музей авиации имени Олега Антонова в Киеве в двадцатку лучших авиационных музеев мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт вещателя.
"Легко забыть, что чуть более века прошло с тех пор, как Орвилл и Уилбур Райт совершили первый успешный полет на самолете в Китти Хок, Северная Каролина. За последние 115 лет накопилось достаточно артефактов и знаний для наполнения специализированных музеев по всему миру. Величайшие музеи авиации демонстрируют достижения и изделия пилотов, дизайнеров и инженеров, которые совершили шаткие полеты, а потом направили свой взгляд на космос ", - пишет издание.
Редакция CNN так описывает Государственный музей авиации имени Антонова:
"Этот музей, которым заведует Украинский Национальный авиационный университет, содержит одну из крупнейших экспозиций авиационных технологий. Большинство летательных аппаратов построено в Советском Союзе, оно включает в себя сверхзвуковые бомбардировщики, транспортные самолеты и носители ядерных ракет".
Наиболее впечатляющим экспонатом музея редакция CNN назвала Ту-104, по которому дал комментарий профессор Феликс Яновский, заведующий кафедрой электроники в НАУ.
"15 сентября 1956 произошло сверхважное событие в гражданской авиации. Первый в мире реактивный авиалайнер, Ту-104, совершил свой первый пассажирский полет между Москвой и Иркутском. Этот самолет сейчас находится в Государственном музее авиации, и это самый старый летательный аппарат этого типа, который удалось сохранить", - сказал он.
Как сообщал УНН, Президент Украины поручил военным запустить аэропорт в Мариуполе.
Напомним, регулярное авиасообщение с Ужгородом будет восстановлено с 15 марта.