Аеропорт Ужгорода запрацює з 15 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Регулярне авіасполучення з Ужгородом буде відновлено з 15 березня. Про це заявив Президент Петро Порошенко у Twitter, передає УНН.
"Після домовленостей з Президентом Словаччини Кіскою відновлюємо регулярне авіасполучення з Ужгородом. Аеропорт Ужгорода запрацює! Починаємо 15 березня з одного рейсу на тиждень сполученням Київ-Львів-Ужгород авіакомпанії "Мотор Січ", - написав Президент.
Як повідомляв УНН, міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував якнайскоріше відновлення роботи ужгородського аеропорту та пов'язав його з досягненнями діючого уряду.
Нагадаємо, восени минулого року Європейське агентство з безпеки польотів (EASA) завершило сертифікаційні дії в рамках сертифікаційного аудиту "Украероруху". Сертифікація "Украероруху" з боку EASA здійснюється з метою виконання вимог законодавства ЄС та отримання "Украерорухом" права із надання послуг обслуговування повітряного руху у частині повітряного простору Словаччини, який необхідний для виконання злетів та посадок повітряних суден за приладами з/на аеродром "Ужгород".
Втім, за словами голови Закарпатської ОДА Генадія Москаля, постійні чвари, скандали, корупційні звинувачення і управлінська криза, яку вже більше півроку переживає ДП "Украерорух", відтягують перспективу відновлення повноцінної роботи міжнародного аеропорту "Ужгород" на невизначений термін.