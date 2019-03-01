Аэропорт Ужгорода заработает с 15 марта

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28728 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117684 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120969 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123385 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121993 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153531 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117273 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141249 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145162 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Актуальное
Аэропорт Ужгорода заработает с 15 марта

Аэропорт Ужгорода заработает с 15 марта

Киев  •  УНН

 • 12321 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Регулярное авиасообщение с Ужгородом будет восстановлено с 15 марта. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в Twitter, передает УНН.

"После договоренностей с Президентом Словакии Киской восстанавливаем регулярное авиасообщение с Ужгородом. Аэропорт Ужгорода заработает! Начинаем 15 марта с одного рейса в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород авиакомпании "Мотор Сич", - написал президент.

Как сообщал УНН, министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал скорое возобновление работы ужгородского аэропорта и связал его с достижениями действующего правительства.

Напомним, осенью прошлого года Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) завершило сертификационные действия в рамках сертификационного аудита "Украэроруха". Сертификация "Украэроруха" со стороны EASA осуществляется с целью выполнения требований законодательства ЕС и получения "Украерорухом" права по предоставлению услуг обслуживания воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, который необходим для выполнения взлетов и посадок воздушных судов по приборам с/на аэродром "Ужгород".

Впрочем, по словам председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, постоянные распри, скандалы, коррупционные обвинения и управленческий кризис, который уже более полугода переживает ГП "Украэрорух", оттягивают перспективу возобновления полноценной работы международного аэропорта "Ужгород" на неопределенный срок.

Украинские Национальные Новости

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