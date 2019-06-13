Український дипломат розвідав обстановку в Кишиневі

Повідомляється, що в першій половині дня у спецпредставника відбулися зустрічі зі спікером обраного за результатами виборів 24 лютого парламенту Зінаїдою Гречаний і призначеними парламентською більшістю прем’єр-міністром Майєю Санду та членами її уряду — главою зовнішньополітичного відомства Ніколаєм Попеску, віце-прем’єром з питань реінтеграції Василем Шовою.

У другій половині він провів зустрічі з прем’єр-міністром Павлом Філіпом та членами його уряду — віце-прем’єром з питань реінтеграції Крістіною Лєснік, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Тудором Уляновскі.

Український дипломат також зустрівся з Главою Делегації ЄС в Республіці Петером Міхалко, Послом Румунії в Молдові Даніелем Іоніце та представниками Посольства США в державі.

“Відбувся обмін думками щодо ситуації в РМ. Відзначено, що нинішня політична криза потенційно дестабілізує безпекову ситуацію в регіоні”, — зазначили в МЗС.

Також в прес-службі повідомили, що Віктор Крижанівський наголосив, що для України важливо, щоб Молдова і надалі рухалася шляхом європейської інтеграції.

“Україна закликає всі політичні сили в Республіці Молдова вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб уникнути силового протистояння і в підсумку знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію і сприятиме подальшому демократичному розвитку держави”, — додали в МЗС.

“МЗС України звертає увагу представників ЗМІ на важливість перевірки достовірності інформації, яка поширюється в інформаційному просторі, щодо контактів української сторони з молдовськими очільниками”, — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, конституційний суд у Молдові тимчасово звільнив Ігоря Додона від обов’язків президента країни і призначив тимчасово виконуючим обов’язки глави держави колишнього прем’єр-міністра Павела Філіпа.

Мотивацією було вказано те, що Додон не розпустив парламент, як це передбачало рішення конституційного суду. Філіп підписав указ про проведення дострокових виборів у країні 6 вересня.

До цього соціалісти, очолювані Додоном, і блок ACUM сформували уряд на чолі з Майєю Санду, яку відмовляється визнавати Демпартія Молдови, посилаючись на те, що уряд було сформовано пізніше терміну, відведеного на це законом.

Пізніше Додон заявив, що скасував указ про розпуск парламенту Молдови.

Україна закликала всіх політичних гравців в Молдові вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу, щоб знайти виважене рішення, яке стабілізує ситуацію в державі.