Українським морякам в СІЗО не віддали листи родичів

"Листи морякам, на жаль ... Ось такі три однакових відповіді ми отримали сьогодні про листи від батьків, відправлені позавчора по системі електронних листів ФСВП - лист в "Матросську тишу". Навіть коментувати не можу", - написала журналістка в соцмережах.



Згідно з повідомленням адміністрації СІЗО-1 "Матроська тиша", опублікованому в пості, лист затримується в зв'язку "зі слідчими діями або з причин, пов'язаних з внутрішнім розпорядком установи". Втім, згідно з документом, адміністрація обіцяє вручити лист найближчим часом, якщо це можливо.



Нагадаємо, військовополонені Українські моряки в московських СІЗО вже отримали всі передачі і посилки.



Українським морякам, які містяться в СІЗО в Москві, волонтери передали продукти, папір і конверти з марками в Україні.



30 листопада заарештованих українських моряків, захоплених у неділю разом з суднами ВМС ЗСУ в районі Керченської протоки, доставили в СІЗО "Лефортово" в російській столиці Москві з окупованого Криму.