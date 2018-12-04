Украинским морякам в СИЗО не отдали письма родственников

"Письма морякам, увы... Вот такие три одинаковых ответа мы получили сегодня про письма от родителей, отправленные позавчера по системе электронных писем ФСИН -письмо в "Матросскую тишину". Даже комментировать не могу", - написала журналистка в соцсетях.



Согласно уведомлению администрации СИЗО-1 "Матросская тишина", опубликованному в посте, письмо задерживается в связи "со следственными действиями или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения". Впрочем, согласно документу, администрация обещает вручить письмо в ближайшее время, при возможности.



Напомним, военнопленные Украинские моряки в московских СИЗО уже получили все передачи и посылки.



Украинским морякам, содержащимся в СИЗО в Москве, волонтеры передали продукты, бумагу и конверты с марками в Украину.



30 ноября арестованных украинских моряков, захваченных в воскресенье вместе с суднами ВМС ВСУ в районе керченского пролива, доставили в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве из оккупированного Крыма.