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Украинским морякам в СИЗО не отдали письма родственников

Киев • УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Администрация СИЗО "Матросская тишина" известила родственников трех содержащихся там украинских моряков, о том, что письма временно задержаны и не переданы адресатам. Об этом сообщила российская журналистка и волонтер Виктория Ивлева, передает УНН.

Украинским морякам в СИЗО не отдали письма родственников

"Письма морякам, увы... Вот такие три одинаковых ответа мы получили сегодня про письма от родителей, отправленные позавчера по системе электронных писем ФСИН -письмо в "Матросскую тишину". Даже комментировать не могу", - написала журналистка в соцсетях.

Согласно уведомлению администрации СИЗО-1 "Матросская тишина", опубликованному в посте, письмо задерживается в связи "со следственными действиями или по причинам, связанным с внутренним распорядком учреждения". Впрочем, согласно документу, администрация обещает вручить письмо в ближайшее время, при возможности.

Напомним, военнопленные Украинские моряки в московских СИЗО уже получили все передачи и посылки.

Украинским морякам, содержащимся в СИЗО в Москве, волонтеры передали продукты, бумагу и конверты с марками в Украину.

30 ноября арестованных украинских моряков, захваченных в воскресенье вместе с суднами ВМС ВСУ в районе керченского пролива, доставили в СИЗО "Лефортово" в российской столице Москве из оккупированного Крыма.

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