Українські веслувальники завоювали три медалі на першому в сезоні етапі Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Українська збірна з веслування на байдарках і каное завоювала одразу три нагороди під час першого в сезоні етапу Кубка світу в Познані, що у Польщі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Xsport.
Так, українські спортсменки Анастасія Четверикова і Людмила Лузан виграли "золото" і "бронзу" в каное-одиночці на 500 метрів.
Зокрема, бронзові призери Олімпійських Ігор-2016 на каное-двійці Дмитро Янчук і Тарас Міщук стали третіми на дистанції 500 метрів.
Зазначається, що другий етап Кубка світу пройде з 31 травня по 2 червня в Дуйсбурзі, Німеччина.
Нагадаємо, українці вибороли 200 ліцензій на ІІ Європейські ігри, які відбудуться у червні.