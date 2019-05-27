Украинские гребцы завоевали три медали на первом в сезоне этапе Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ завоевала сразу три награды во время первого в сезоне этапа Кубка мира в Познани, что в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xsport.
Так, украинские спортсменки Анастасия Четверикова и Людмила Лузан выиграли "золото" и "бронзу" в каноэ-одиночке на 500 метров.
В частности, бронзовые призеры Олимпийских Игр-2016 на каноэ-двойке Дмитрий Янчук и Тарас Мищук стали третьими на дистанции 500 метров.
Отмечается, что второй этап Кубка мира пройдет с 31 мая по 2 июня в Дуйсбурге, Германия.
Напомним, украинцы завоевали 200 лицензий на II Европейские игры, которые состоятся в июне.