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Українські спортсмени вибороли 115 ліцензій для участі в Олімпійських іграх в Токіо

Українські спортсмени вибороли 115 ліцензій для участі в Олімпійських іграх в Токіо

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Українські спортсмени вибороли вже 115 ліцензій для участі в змаганнях на Олімпійських іграх в Токіо. Також Україна має 96 ліцензій для участі в змаганнях на Паралімпійських іграх. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час засідання Оргкомітету з підготовки та участі українських спортсменів в Олімпійських іграх, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Наразі маємо підтверджених 103 ліцензій, а фактично 115 ліцензій. Очікуємо підтвердження з 21 виду спорту на участь в олімпійських іграх і 96 (ліцензій-ред.) на участь в Паралімпійських іграх. Ще мають відбутися 29 змагань на яких спортсмени України здобуватимуть олімпійські ліцензії", - розповів Гутцайт.

Так, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка підтвердив під час засідання, що Україна має на сьогодні 115 ліцензій.

Наразі відомо, що українці братимуть участь у змаганнях з веслування, боксу, боротьбі спортивній, веслуванні на байдарках і каное, веслувальному слаломі, велоспорті (трек, шосе), гімнастиці художній, гімнастиці спортивній, кінному спорті, легкій атлетиці, плаванні, плаванні артистичному, стрільбі з лука, стрільбі кульовій, стрільбі стендовій, стрибках у воду, фехтуванні.

Відзначимо, ліцензійний відбір в багатьох видах спорту ще триває й завершиться на початку липня.

Доповнення

В березні цього року Україна здобула путівку на Токіо-2020 в європейській олімпійській кваліфікації з академічного веслування, яка пройшла у Варезе (Італія).

Всесвітню олімпійську кваліфікацію з боксу на Ігри у Токіо-2020 було скасовано, а розподіл ліцензій на Олімпіаду проводитиметься на континентальних змаганнях.

Контекст

Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік і відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Нині в Японії діє фактична заборона на видачу нових віз громадянам усіх країн і регіонів світу у зв’язку з виявленням у Великій Британії нового штаму коронавірусу. Ця заборона набула чинності 28 грудня минулого року, спочатку цей захід повинен був діяти до кінця січня, проте потім його продовжили поряд з режимом НС до 21 березня.

Однак навіть після повного зняття режиму НС МЗС Японії на якийсь час збереже заборону на видачу нових віз іноземцям. Зараз в країну можуть в’їхати тільки громадяни Японії та іноземці, які мають довгострокові візи і які постійно проживають в Японії.

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