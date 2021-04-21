Украинские спортсмены завоевали 115 лицензий для участия в Олимпийских играх в Токио
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинские спортсмены завоевали уже 115 лицензий для участия в соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. Также Украина имеет 96 лицензий для участия в соревнованиях на Паралимпийских играх. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт во время заседания Оргкомитета по подготовке и участию украинских спортсменов в Олимпийских играх, передает корреспондент УНН.
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"Сейчас имеем подтвержденных 103 лицензии, а фактически 115 лицензий. Ожидаем подтверждения по 21 виду спорта на участие в Олимпийских играх и 96 (лицензий - ред.) на участие в Паралимпийских играх. Еще предстоят 29 соревнований на которых спортсмены Украины получать олимпийские лицензии", - рассказал Гутцайт.
Так, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка подтвердил во время заседания, что Украина имеет сегодня 115 лицензий.
Известно, что украинцы примут участие в соревнованиях по гребле, боксу, борьбе спортивной, гребле на байдарках и каноэ, гребном слаломе, велоспорте (трек, шоссе), гимнастике художественной, гимнастике спортивной, конном спорте, легкой атлетике, плавании, плавании артистическом, стрельбе из лука, стрельбе пулевой, стрельбе стендовой, прыжках в воду, фехтовании.
Отметим, лицензионный отбор во многих видах спорта продолжается и завершится в начале июля.
Дополнение
В марте этого года Украина получила путевку на Токио-2020 в европейской олимпийской квалификации по академической гребле, которая прошла в Варезе (Италия).
Всемирную олимпийскую квалификацию по боксу на Игры в Токио-2020 было отменено, а распределение лицензий на Олимпиаду будет проводиться на континентальных соревнованиях.
Контекст
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Сейчас в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с выявлением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, сначала это мероприятие должно было действовать до конца января, однако затем его продлили вместе с режимом ЧП до 21 марта.
Однако даже после полного снятия режима ЧП МИД Японии на время сохранит запрет на выдачу новых виз иностранцам. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.