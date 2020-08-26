Українські слідчі можуть самостійно "легалізувати" висновки Kroll у справах ПриватБанку, — юрист

"Щоб використати дані Kroll у цивільних чи кримінальних справах, потрібні юридичні підстави. В разі якщо ці дані зібрано в межах і на підставах закону, і без порушень, їх можна використати на підставі українського законодавства. Я не можу сказати яким чином висновок Kroll буде використовуватися за кордоном, але щодо України, то для того, щоб українські правоохоронці чи суди могли брати до уваги це розслідування, повинні бути підстави. Рішення судів, які б дали дозвіл на розкриття банківської таємниці, наприклад.

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І оскільки ці дані є і вони оприлюднені, то в українських юристів, які займаються цивільними справами і у правоохоронців, які займають кримінальними справами вже є можливість отримати законно цю інформацію. Вони знають, яка інформація потрібна — в рамках міжнародної правової допомоги або в рамках інших обставин, вони мають право і можливість отримати її законним шляхом", - пояснив юрист і додав, що коли це буде зроблено, то на підставі висновків Kroll вже українські суди зможуть приймати відповідні рішення.

За словами Кравця така процедура "легалізації" потрібна, щоб в Україні наведені в документах Kroll факти визнавалися "належними".

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Kroll "вирахувала аферу" з виведення із "Привату" 150 млн доларів. Вказується, що відбувалося це через 6 офшорних компаній, які сьогодні якраз і позиваються в українських судах до держбанку.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, що афільовані із братами Суркісами.

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На переконання депутатів "Слуги народу", за мотивами розслідування Kroll українські правоохоронці мали б уже відкрити кримінальне провадження.

Та оскільки цього не відбувається, депутати з "Голосу" виступили за парламентський контроль цього питання і вже заявили, що готові голосувати за утворення відповідної ТСК.