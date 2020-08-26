Украинские следователи могут самостоятельно "легализовать" выводы Kroll по делам ПриватБанка, - юрист

“Чтобы использовать данные Kroll по гражданским или уголовным делам, нужны юридические основания. В случае если эти данные собраны в пределах и на основаниях закона, и без нарушений, их можно использовать на основании украинского законодательства. Я не могу сказать каким образом вывод Kroll будет использоваться за рубежом, но касательно Украины, то для того, чтобы украинские правоохранители или суды могли принимать во внимание это расследование, должны быть основания. Решения судов, которые бы дали разрешение на раскрытие банковской тайны, например.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сведения об отчете Kroll в расследовании схем „ПриватБанка“ составляют тайну — НАБУ

И поскольку эти данные есть и они обнародованы, то у украинских юристов, занимающихся гражданскими делами и у правоохранителей, которые занимают уголовным делам уже есть возможность получить законно эту информацию. Они знают, какая информация нужна — в рамках международной правовой помощи или в рамках других обстоятельств, они имеют право и возможность получить ее законным путем”, — пояснил юрист и добавил, что когда это будет сделано, то на основании выводов Kroll уже украинские суды смогут принимать соответствующие решения.

По словам Кравца такая процедура “легализации” нужна, чтобы в Украине приведенные в документах Kroll факты признавались “надлежащими”.

Напомним, по данным американских СМИ, Kroll “вычислила аферу” по выводу из “Привата” 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированные с братьями Суркис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник рассказал о сотрудничестве с ФБР по делам “Привата”

По мнению депутатов “Слуги народа”, по мотивам расследования Kroll украинские правоохранители должны уже открыть уголовное производство.

Но поскольку этого не происходит, депутаты из “Голоса” выступили за парламентский контроль этого вопроса и уже заявили, что готовы голосовать за образование соответствующей ВСК.