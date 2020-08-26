Украинские следователи могут самостоятельно "легализовать" выводы Kroll по делам ПриватБанка, - юрист

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11865 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73157 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107508 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179565 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183366 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390795 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226232 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500903 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349422 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230435 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21269 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46802 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15687 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15276 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 15997 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142842 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130812 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219279 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390794 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500902 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11865 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38499 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38207 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45782 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75733 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украинские следователи могут самостоятельно "легализовать" выводы Kroll по делам ПриватБанка, - юрист

Киев • УНН

 • 21280 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Так называемое "дело" ПриватБанка" давно граничит с политикой. Но следователи и судьи должны расследовать его, опираясь исключительно на юридические факты. И если есть выводы американских аудиторов Kroll, то наши правоохранители могут "легализовать" их с учетом требований украинского законодательства, чтобы была возможность в дальнейшем их использовать. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист Ростислав Кравец.

Украинские следователи могут самостоятельно "легализовать" выводы Kroll по делам ПриватБанка, - юрист

“Чтобы использовать данные Kroll по гражданским или уголовным делам, нужны юридические основания. В случае если эти данные собраны в пределах и на основаниях закона, и без нарушений, их можно использовать на основании украинского законодательства. Я не могу сказать каким образом вывод Kroll будет использоваться за рубежом, но касательно Украины, то для того, чтобы украинские правоохранители или суды могли принимать во внимание это расследование, должны быть основания. Решения судов, которые бы дали разрешение на раскрытие банковской тайны, например.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сведения об отчете Kroll в расследовании схем „ПриватБанка“ составляют тайну — НАБУ

И поскольку эти данные есть и они обнародованы, то у украинских юристов, занимающихся гражданскими делами и у правоохранителей, которые занимают уголовным делам уже есть возможность получить законно эту информацию. Они знают, какая информация нужна — в рамках международной правовой помощи или в рамках других обстоятельств, они имеют право и возможность получить ее законным путем”, — пояснил юрист и добавил, что когда это будет сделано, то на основании выводов Kroll уже украинские суды смогут принимать соответствующие решения.

По словам Кравца такая процедура “легализации” нужна, чтобы в Украине приведенные в документах Kroll факты признавались “надлежащими”.

Напомним, по данным американских СМИ, Kroll “вычислила аферу” по выводу из “Привата” 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах с госбанком.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, что аффилированные с братьями Суркис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сытник рассказал о сотрудничестве с ФБР по делам “Привата”

По мнению депутатов “Слуги народа”, по мотивам расследования Kroll украинские правоохранители должны уже открыть уголовное производство.

Но поскольку этого не происходит, депутаты из “Голоса” выступили за парламентский контроль этого вопроса и уже заявили, что готовы голосовать за образование соответствующей ВСК.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаКриминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23