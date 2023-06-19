Українські прикордонники, переслідуючи нелегалів, «заблукали» у Румунії – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Троє українських прикордонників, переслідуючи нелегалів, перетнули державний кордон з Румунією, і не змогли самотужки повернутися назад. Про це повідомляє румунське видання Observatornews, пише УНН.
За інформацією видання, українські прикордонники, озброєні автоматами, перетнули кордон з Румунією біля річки Васер на Закарпатті. Вони не зорієнтувалися на місцевості через погану погоду, і не зрозуміли, що перейшли кордон.
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Стверджується, що їх виявила румунська прикордонна поліція та повернула на територію України.
«Три українських громадянина звернулися за захистом до держави Румунія і були проведені відповідні процедури, призначені для таких випадків. Український наряд, згідно із законодавством і двосторонньою угодою між двома країнами, повернувся на українську територію», - заявила речник регіонального управління прикордонної служби Румунії Юлія Стан.
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