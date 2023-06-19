Украинские пограничники, преследуя нелегалов, "заблудились" в Румынии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Трое украинских пограничников, преследуя нелегалов, пересекли государственную границу с Румынией, и не смогли самостоятельно вернуться обратно. Об этом сообщает румынское издание Observatornews, пишет УНН.
По информации издания, украинские пограничники, вооруженные автоматами, пересекли границу с Румынией возле реки Васер на Закарпатье. Они не сориентировались на местности из-за плохой погоды, и не поняли, что перешли границу.
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Утверждается, что их обнаружила румынская пограничная полиция и вернула на территорию Украины.
“Три украинских гражданина обратились за защитой к государству Румыния и были проведены соответствующие процедуры, предназначенные для таких случаев. Украинский наряд, согласно законодательству и двустороннему соглашению между двумя странами, вернулся на украинскую территорию”, — заявила представитель регионального управления пограничной службы Румынии Юлия Стан.
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