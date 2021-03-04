Українські підприємці не тубільці, які готові за "намисто" терпіти будь-яке ставлення - адвокат про конфлікт зі шведами Scania

Так, адвокат пояснює, що якби Scania Україна з самого початку дотримувалася умови договорів і угод про умови припинення співпраці, то подібних проблем з колишнім дилером "Журавлина" ніколи б не виникло.

"Далеко не кожна європейська компанія порядна. І Scania Україна тому відмінний приклад. Хто їм заважав за всі ці роки після нібито фактичного припинення співпраці в офіційному і законному порядку оформити розірвання договору? Щоб не було приводу у другої сторони йти в суд і відстоювати свої права на законних підставах. Не думаю, що Scania пошкодували грошей на юристів, які їм би роз'яснили суть такого поняття як упущена вигода. Так, закон України передбачає можливість стягувати з відповідача недоотримані доходи. Є така стаття, є практика і є судові напрацювання з цього питання, яким вже не один десяток років", - пояснив адвокат.

Пасікун також негативно висловився про інформаційну кампанію, запущену Scania Україна напередодні апеляційного суду з підключенням різних груп впливу.

"Красномовно про непорядність також говорить і той інформаційний спам, який організувала Scania у кінці минулого року. На білборди, за допомогою яких намагалися тиснути на суд, грошей не пошкодували. А ще не пошкодували грошей на незліченні інфоресури, які "чарівним чином" під копірку транслювали думку відповідача Scania, забувши при цьому уточнити позицію позивача", - заявив Пасікун.

Серед причин такого зневажливого ставлення до українського підприємця з боку колишнього шведського партнера Scania експерт називає загальноприйнятий гнітючий фактор того, що європейські компанії в Україні часто забувають про європейські принципи поведінки у бізнесі.

"Таку поведінку Scania і подібні до неї іноземні компанії дозволяють собі, тому що досі не сприймають Україну як цивілізовану державу. А українські підприємці в їхніх очах - тубільці, які за "кольорові намиста" готові на все. Пора вже згадати Scania про європейські цінності і цивілізовані методах вирішення спорів, про які вони самі забули, коли вирішили, що в Україні можна диктувати свої правила на догоду особистим інтересам і гордощам", - резюмував Пасікун.

Суть конфлікту Scania Україна і "Журавлина"

Конфлікт почався з бажання дистриб'ютора шведських вантажівок Scania Україна у 2009 році змінити умови договорів для сервісного та дилерського центру "Журавлина" на менш вигідні. При цьому нові умови було ініційовано вже після зроблених "Журавлиною" інвестицій в шведського дистриб'ютора. Коли український дилер запропонував обговорити ситуацію, керівництво Scania Україна опублікувало на сайті повідомлення для клієнтів про те, що відносини з українцями розірвані, хоча договори все ще були в силі, а спеціальна процедура з їх розірвання не була запущена.

З тих пір між двома суб'єктами господарської діяльності почалися тривалі і складні судові процеси.

У результаті кульмінацією судових процесів стала перемога "Журавлини" на 123 млн грн компенсації за виконання робіт у 2012-2017 рр. У публічному просторі рішення суду зустріло опір з боку шведської сторони, окремих народних депутатів, які нібито захищають права інвесторів.

При цьому в судовому порядку компанією "Журавлина" було доведено, що договір був розірваний не у відповідності до його умов. Українці також у суді довели, що після того, як почався конфлікт, Scania Україна усіма можливими способами перешкоджала українському дилеру та сервісному центру виконувати свої зобов'язання за договором: відключила від всіх можливих електронних систем і сервісів з обслуговування клієнтів.