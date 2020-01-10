Українські фахівці у Тегерані намагаються реконструювати літак, отримали доступ до “чорних скриньок” - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Команда спеціалістів з України, що прибула до Ірану напередодні, наразі намагається технічними засобами реконструювати літак, що зазнав авіакатастрофи. Також українські представники отримали доступ до бортових самописців. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час брифінгу щодо авіакатастрофи літака компанії “МАУ”, що розбився поблизу Тегерана 8 січня, передає кореспондент УНН.
“У Тегеран вилетіло майже 50 людей нашим літаком. Ця команда зараз, поки ми говоримо, ... вони зараз технічними засобами намагаються реконструювати літак, щоб зрозуміти, що з ним сталось”, — сказав Пристайко.
З його слів, Україна отримує повну співпрацю з іранської сторони — українські спеціалісти отримали доступ як до деталей літака, так і до місця падіння.
“Поліція забезпечує безпеку цього місця, хоча там з самого початку мали доступ місцеві, що заважало розслідуванню. Зараз наша команда отримала доступ і до чорних скриньок, ми плануємо найближчим часом розпочати реконструкцію переговорів. Так само ми отримали доступ до записів диспетчерів з центру управління польотами в аеропорту Тегерана і нашими пілотами. Вся ця інформація наразі аналізується”, — сказав глава МЗС.
Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак вже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
За словами неназваного джерела CNN, знайомого з даними розвідки США, український літак, що здійснював рейс з Тегерана до Києва, був збитий двома ракетами наземно-повітряного типу "Тор", виготовленими в Росії.
Джерело стверджує, що в розвідці США бачили, як іранські радіолокаційні сигнали фіксуються на українському літаку, перш ніж він зазнав аварії.
Іран заперечує, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.
Раніше у РНБО заявили про три "закриті" версії катастрофи літака МАУ в Ірані.
8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.
Президент Зеленський сьогодні повідомив, що версія про влучання ракети в літак авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, що розбився у середу в Ірані, не виключається, але не є підтвердженою.