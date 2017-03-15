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Українські АЕС за добу виробили 257,78 млн квт-г електроенергії

Київ • УНН

 • 11324 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулої доби, 14 березня, станціями вироблено 257,78 млн кВт-г електроенергії. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС у межах норми. Про це УНН повідомили у прес-службі “Енергоатому”.

Сьогодні, 15 березня, на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №3 Запорізької АЕС 28-а доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС проводиться поточний ремонт для усунення міжконтурної нещільності парогенераторів відповідно до узгодженої заявки з 11 березня по 23 березня 2017 року.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 450 МВт, РАЕС – 1 845 МВт, ЮУАЕС – 2 385 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.

Минулої доби, 14 березня, станціями вироблено 257,78 млн кВт-г електроенергії.

Балансове обмеження станом на 6:00 15 березня 2017 року становить 965 МВт. З балансовими обмеженнями працювали: ЗАЕС-2 ‒ 84%, ЗАЕС-5 ‒ 94%, ЗАЕС-6 ‒ 79%, РАЕС-2 ‒ 97%, ЮУАЕС-1 ‒ 99%, ЮУАЕС-2 ‒ 67%.

Через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 23,26 млн кВт-г електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Нагадаємо, що 13 березня українські АЕС виробили 249,82 млн квт-г електроенергії.

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