Українське питання порушили на першому засіданні основної групи Мюнхенської конференції

“Мінський процес та перспективи миру в Східній Україні розглядаються на порядку денному першого дискусійного засідання на нараді основної групи Мюнхенської безпекової конференції в Мінську”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що теми, порушені на дискусії, стосуються, зокрема, бачення Києва економічних відносин з ЄС та РФ під час конфлікту на Донбасі, а також того, чи існує нестача політичної волі у обох сторін конфлікту для реалізації Мінських угод.

“Війна на Сході Україні не є місцевим або регіональним конфліктом; мова йде про систему безпеки всієї Європи”, — одна з тез засідання основної групи Мюнхенської конференції , наведена у Twitter.

Як повідомляв УНН, зустріч основної групи Мюнхенської конференції з безпеки проходить в Мінську з 30 жовтня по 1 листопада. Білорусь вперше приймає такий масштабний міжнародний форум.

Довідка УНН: Мюнхенська конференція з безпеки (МКБ) проводиться в м.Мюнхені (Німеччина) щорічно з 1963 року. Конференція є одним з найбільш представницьких і авторитетних форумів у світі з питань політики безпеки і співпраці у військовій сфері.

Перша зустріч Основної групи МКБ відбулася в 2009 році. Білорусь бере участь в МКБ з 2006 року.

Нагадаємо, у вівторок, 31 жовтня Рада Безпеки ООН провела відкрите засідання щодо ситуації на окупованих територіях України. На голосуванні відхили пропозицію РФ дати слово так званим представникам “ДНР” і “ЛНР” на засіданні.