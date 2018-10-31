Украинский вопрос подняли на первом заседании основной группы Мюнхенской конференции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В повестке дня первого дискуссионного заседания на совещании основной группы Мюнхенской безопасности конференции, которая началась в Минске 30 октября, обсудили минский процесс и перспективы мира в Восточной Украине. Об этом сообщает пресс-служба платформы, передает УНН.
"Минский процесс и перспективы мира в Восточной Украине рассматриваются в повестке дня первого дискуссионного заседания на совещании основной группы Мюнхенской безопасности конференции в Минске", - говорится в сообщении.
Отмечается, что темы, поднятые на дискуссии, касаются, в частности, видения Киева экономических отношений с ЕС и РФ во время конфликта на Донбассе, а также того, существует ли недостаток политической воли у обеих сторон конфликта для реализации Минских соглашений.
"Война на Востоке Украины не является местным или региональным конфликтом; речь идет о системе безопасности всей Европы", - один из тезисов заседания основной группы Мюнхенской конференции, наведенный в Twitter.
Как сообщал УНН, встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября. Беларусь впервые принимает столь масштабный международный форум.
Справка УНН: Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) проводится в Мюнхене (Германия) ежегодно с 1963 года. Конференция является одним из самых представительных и авторитетных форумов в мире по вопросам политики безопасности и сотрудничеству в военной сфере.
Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Беларусь участвует в МКБ с 2006 года.
Напомним, во вторник 31 октября Совет Безопасности ООН провел открытое заседание по ситуации на оккупированных территориях Украины. На голосовании отклонили предложение РФ дать слово так называемым представителям "ДНР" и "ЛНР" на заседании.