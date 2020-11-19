Українська збірна з футболу дотримувалася усіх протоколів безпеки - санлікар Люцерну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл прокоментував скасування матчу Швейцарія - Україна та визнав, що українська команда дотримувалася усіх протоколів безпеки, передає УНН з посиланням на сюжет Футбол NEWS.
"У команди було п'ять випадків до матчу з Німеччиною і три після. Інфікованих відразу ж помістили в ізоляцію. Після приїзду до Швейцарії вся українська делегація знову пройшла тестування. Воно показало ще один новий випадок, а також позитивні результати у трьох людей, у яких вже був коронавірус раніше.
Ми виходимо з того, захисна концепція УЄФА була дотримана при проведенні тестів. Але я не можу це перевірити. Попри поточні результати, є можливість, що люди з негативним результатом стануть позитивними по ходу тижня", - сказав він.
За словами санлікаря, він особисто вважає за краще, аби матч з Україною міг відбутися, але все одно наполягає на правильності свого рішенні про його скасування.
Разом з тим, Роджер Харстолл визнав, що українська сторона повністю дотримувалася медпротоколу.
"Немає ніяких сумнівів, що всі гравці збірної України дотримувалися всіх правил безпеки. Але ми знаємо, що раніше в цій команді були випадки зараження, тому наполягали на повторному тестуванні. Якби результати були негативні, ми б дозволили проводити матч. Але, на жаль, такого не сталося", - сказав і він і додав, у такий спосіб намагався не допустити зараження суперника.
Як писав УНН, за словами головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, Україна зробила все, щоб матч зі Швейцарією відбувся.
18 листопада в УАФ офіційно заявляли, що були готові грати і мали для цього не менше 13 здорових футболістів збірної.
Томас Грімм сказав, що рішення влади Люцерну про скасування поєдинку було помилковим.