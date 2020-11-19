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Украинская сборная по футболу придерживалась всех протоколов безопасности - санврач Люцерна

Украинская сборная по футболу придерживалась всех протоколов безопасности - санврач Люцерна

Киев  •  УНН

 • 12489 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Врач кантона Люцерн Роджер Харстолл прокомментировал отмену матча Швейцария - Украина и признал, что украинская команда придерживалась всех протоколов безопасности, передает УНН со ссылкой на сюжет Футбол NEWS.

"У команды было пять случаев до матча с Германией и три после. Инфицированных сразу же поместили в изоляцию. По приезде в Швейцарию вся украинская делегация вновь прошла тестирование. Оно показало еще один новый случай, а также положительные результаты у трех человек, у которых уже был коронавирус раньше.

Мы исходим из того, защитная концепция УЕФА была соблюдена при проведении тестов. Но я не могу это проверить. Несмотря на текущие результаты, есть возможность, что люди с отрицательным результатом станут положительными по ходу недели", - сказал он.

По словам санврача, он лично предпочитает, чтобы матч с Украиной мог состояться, но все равно настаивает на правильности своего решения об его отмене.

Вместе с тем, Роджер Харстолл признал, что украинская сторона полностью придерживалась медпротокола.

"Нет никаких сомнений, что все игроки сборной Украины соблюдали все правила безопасности. Но мы знаем, что раньше в этой команде были случаи заражения, поэтому настаивали на повторном тестировании. Если бы результаты были отрицательные, мы бы позволили проводить матч. Но, к сожалению, такого не произошло", - сказал и он и добавил, таким образом пытался не допустить заражения соперника.

Как писал УНН, по словам главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, Украина сделала все, чтобы матч со Швейцарией состоялся.

18 ноября в УАФ официально заявляли, что были готовы играть и имели для этого не менее 13 здоровых футболистов сборной.

Томас Гримм сказав, что решение властей Люцерна об отмене поединка было ошибочным.

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