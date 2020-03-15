Відома українська акторка захворіла на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українська та французька актриса Ольга Куриленко повідомила, що в неї вже майже протягом тижня підтверджений діагноз інфекції коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram актриси.
“Сиджу в ізоляції дома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість — мої основні симптоми. Будьте обережні і приймайте це під всерйоз!”, — написала акторка.
Ольга Куриленко народилась у Запорізькій області, а саме — у Бердянську. Змалку вона працювала у модельному бізнесі. У 16 років переїхала у столицю Франції — Париж, а пізніше спробувала себе у кінематографі.
Ольга зіграла роль Камілли, дівчини Джеймса Бонда, у фільмі “Квант милосердя” (2008), що є продовженням фільму “Казино Рояль” (2006). Затвердження Куриленко на роль дівчини Бонда зробило її ім’я відомим на весь світ — вона стала першою українкою, яка обійшла в кастингу на цю роль таких акторок як Кемерон Діаз, Сієна Міллер та багатьох інших.
Раніше стало відомо, що Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом в Австралії.
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Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.