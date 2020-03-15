Відома українська акторка захворіла на коронавірус

ukru
04:30 • 20575 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 102126 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 157582 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 254732 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 256181 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 252870 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 234488 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203364 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185993 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146206 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.8 м/с
62 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 32211 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 30443 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 50949 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 40567 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 41879 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 254740 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 256189 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 252876 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 234493 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 203368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 83692 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 32364 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141311 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154699 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114004 перегляди
Актуальне
Відома українська акторка захворіла на коронавірус

Відома українська акторка захворіла на коронавірус

Київ • УНН

 • 126757 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Українська та французька актриса Ольга Куриленко повідомила, що в неї вже майже протягом тижня підтверджений діагноз інфекції коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Instagram актриси.

“Сиджу в ізоляції дома з діагнозом коронавірус. Вже майже тиждень хворію. Температура і слабкість — мої основні симптоми. Будьте обережні і приймайте це під всерйоз!”, — написала акторка.

Ольга Куриленко народилась у Запорізькій області, а саме — у Бердянську. Змалку вона працювала у модельному бізнесі. У 16 років переїхала у столицю Франції — Париж, а пізніше спробувала себе у кінематографі.

Ольга зіграла роль Камілли, дівчини Джеймса Бонда, у фільмі “Квант милосердя” (2008), що є продовженням фільму “Казино Рояль” (2006). Затвердження Куриленко на роль дівчини Бонда зробило її ім’я відомим на весь світ — вона стала першою українкою, яка обійшла в кастингу на цю роль таких акторок як Кемерон Діаз, Сієна Міллер та багатьох інших.

Раніше стало відомо, що Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом в Австралії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Наомі Кемпбелл, Мер’єм Узерлі та Белла Хадід: ще більше зірок в масках через коронавірус

Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,660.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.19
Ethereum
$1,983.74