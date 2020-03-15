Известная украинская актриса заболела коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская и французская актриса Ольга Куриленко сообщила, что у нее уже почти в течение недели подтвержден диагноз инфекции коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы.
“Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!”, — написала актриса.
Ольга Куриленко родилась в Запорожской области, а именно — в Бердянске. С детства она работала в модельном бизнесе. В 16 лет переехала в столицу Франции — Париж, а позже попробовала себя в кинематографе.
Ольга сыграла роль Камиллы, девушки Джеймса Бонда в фильме “Квант милосердия” (2008), что является продолжением фильма “Казино Рояль” (2006). Утверждение Куриленко на роль девушки Бонда сделало ее имя известным на весь мир — она стала первой украинкой, которая обошла в кастинге на эту роль таких актрис как Кэмерон Диаз, Сиенна Миллер и многих других.
Ранее стало известно, что Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии.
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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.