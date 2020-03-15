Известная украинская актриса заболела коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 104792 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 107484 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 109424 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 108049 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 117730 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101868 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106079 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106794 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131689 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130503 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Известная украинская актриса заболела коронавирусом

Известная украинская актриса заболела коронавирусом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская и французская актриса Ольга Куриленко сообщила, что у нее уже почти в течение недели подтвержден диагноз инфекции коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram актрисы.

“Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!”, — написала актриса.

Ольга Куриленко родилась в Запорожской области, а именно — в Бердянске. С детства она работала в модельном бизнесе. В 16 лет переехала в столицу Франции — Париж, а позже попробовала себя в кинематографе.

Ольга сыграла роль Камиллы, девушки Джеймса Бонда в фильме “Квант милосердия” (2008), что является продолжением фильма “Казино Рояль” (2006). Утверждение Куриленко на роль девушки Бонда сделало ее имя известным на весь мир — она стала первой украинкой, которая обошла в кастинге на эту роль таких актрис как Кэмерон Диаз, Сиенна Миллер и многих других.

Ранее стало известно, что Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом в Австралии.

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Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.

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