Українська громада в Італії під судом влаштувала акцію на підтримку Марківа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Українська громада вчергове організувала акцію на підтримку українського нацгвардійця Віталія Марківа під італійським судом. Про це повідомив голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook, передає УНН.
“Українці співають гімн під судом Мілану”, — написав Городецький, оприлюднивши також відео з місця подій.
На відеозаписі видно велику групу людей, що співають український гімн. Вони прийшли під суд з плакатами та українськими прапорами.
Нагадаємо, сьогодні у Мілані продовжиться засідання апеляційного суду по справі нацгвардійця Віталія Марківа, яке буде присвячено дебатам між сторонами захисту та обвинувачення.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков приїхав до італійського міста Мілан на заключне засідання у справі нацгвардійця Марківа.