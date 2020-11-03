Украинская община в Италии под судом устроила акцию в поддержку Маркива
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украинская община в очередной раз организовала акцию в поддержку украинского нацгвардейца Виталия Маркива под итальянским судом. Об этом сообщил председатель Христианского общества украинский в Италии Олесь Городецкий в Facebook, передает УНН.
“Украинцы поют гимн под судом Милана”, — написал Городецкий, обнародовав также видео с места событий.
На видеозаписи видно большую группу людей, поющих украинский гимн. Они пришли под суд с плакатами и украинским флагами.
Напомним, сегодня в Милане продолжится заседание апелляционного суда по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которое будет посвящено дебатам между сторонами защиты и обвинения.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков приехал в итальянский город Милан на заключительное заседание по делу нацгвардейца Маркива.