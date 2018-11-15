Українська армія отримала нову партію танків Т-72

КИЇВ. 15 листопада. УНН. На озброєння усіх видів військ ЗСУ України надійшла нова партія сучасної зброї. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час передачі військової техніки на “Київському бронетанковому заводі”, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО України.