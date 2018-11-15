Українська армія отримала нову партію танків Т-72

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На озброєння усіх видів військ ЗСУ України надійшла нова партія сучасної зброї. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час передачі військової техніки на “Київському бронетанковому заводі”, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО України.

“Українські військові отримали 70 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема, модернізовані танки Т-72, нові БТР-3, високоточні протитанкові комплекси „Стугна-П“ та „Корсар“, мобільну РЛС кругового огляду „Дельта“, новітні броньовані автомобілі „Варта“ та „Новатор“, а також 82-мм міномети українського виробництва”, — заявив Секретар Ради національної безпеки України Олександр Турчинов.

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За словами Секретаря РНБО України, танк Т-72 — це бойова машина, яка пройшла глибоку модернізацію, що дозволяє ефективно використовувати його в умовах сучасного бою.

Також нові протиракетні комплекси “Стугна-П” і “Корсар”, які будуть передані представникам Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій, за словами Турчинова, можуть конкурувати “не лише з російськими, але й європейськими та американськими аналогами”.

Секретар РНБО Турчинов прокоментував боєздатність броньованих машин “Варта” і “Новатор”, та 82-мм міномети.

"“Новатор” за характеристиками “є найбільш швидкісною та маневреною бронемашиною серед тих, що сьогодні перебувають на озброєнні”, — відзначив Турчинов.

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За його словами, озброєння української армії сучасною зброєю і технікою є “адекватною відповіддю на істерії і провокації РФ проти України”.

Раніше УНН повідомляв, що десятки чеських бронемашин і самохідних гаубиць будуть поставлені в Україну. Замовлення вартістю кілька сотень мільйонів крон реалізує компанія Excalibur Army, яка входить до складу холдингу Czechoslovak Group. Йшлося про 200 БМП-1АК.

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