Украинская армия получила новую партию танков Т-72
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На вооружение всех родов войск ВСУ Украины поступила новая партия современного оружия. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время передачи военной техники на “Киевском бронетанковом заводе”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО Украины.
“Украинские военные получили 70 единиц вооружения и военной техники, в частности, модернизированные танки Т-72, новые БТР-3, высокоточные противотанковые комплексы „Стугна-П“ и „Корсар“, мобильную РЛС кругового обзора „Дельта“, новейшие бронированные автомобили „Варта“ и „Новатор“, а также 82-мм минометы украинского производства”, — заявил Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов.
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По словам Секретаря СНБО Украины, танк Т-72 — это боевая машина, которая прошла глубокую модернизацию, что позволяет эффективно использовать его в условиях современного боя.
Также новые противоракетные комплексы “Стугна-П” и “Корсар”, которые будут переданы представителям Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций, по словам Турчинова, могут конкурировать “не только с российскими, но и европейскими и американскими аналогами”.
Секретарь СНБО Турчинов прокомментировал боеспособность бронированных машин “Варта” и “Новатор”, и 82-мм минометы.
"“Новатор” по характеристикам “является наиболее скоростной и маневренной бронемашиной среди тех, которые сегодня находятся на вооружении”, — отметил Турчинов.
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По его словам, вооружение украинской армии современным оружием и техникой является “адекватным ответом на истерии и провокации РФ против Украины”.
Ранее УНН сообщал, что десятки чешских бронемашин и самоходных гаубиц будут поставлены в Украину. Заказ стоимостью несколько сотен миллионов крон реализует компания Excalibur Army, которая входит в состав холдинга Czechoslovak Group. Речь шла о 200 БМП-1АК.