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Українка в Лондоні: через новий штам коронавірусу тут "балаган", полиці магазинів - спорожніли

Київ • УНН

 • 18381 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Впродовж вихідних жителі масово покидали британську столицю - Лондон - і їхали до рідних святкувати католицьке Різдво. Такий “балаган” призвів до того, що наразі вулиці Лондона спорожніли. Водночас, усе розкупили у супермаркетах - полиці місцевих магазинів порожні. Про це в ефірі телеканалу ZIK розповіла жителька Великої Британії, українка Ганна Цапик, передає УНН.

Українка в Лондоні: через новий штам коронавірусу тут "балаган", полиці магазинів - спорожніли

“Протягом суботи й неділі тут (у Лондоні — ред.) творився просто “балаган”. Всі хотіли їхати на Різдво, звичайно, пізніше. І понеділок, вівторок, середа — ще, в принципі, робочі дні. Через те, що з'явилася інформація про те, що на Різдво (25 грудня - ред.) й прилеглі до нього дні всі (сполучення — ред.) будуть закриті й не можна буде їхати до рідних, а Різдво — в Британії свято сімейне,.. то всі “ломанулися” поїхати максимально (раніше - ред.) з Лондона” - заявила українка.

За її словами, це можна порівняти з панікою, яка була 80 років тому в період Другої світової війни.

“В цьому (у нинішній ситуації в Лондоні - ред.) звинувачують Бориса Джонсона, адже він обіцяв зробити "вікно" на це свято. Вокзали були переповнені, були страшенні "корки" — не можна було проїхати. І, крім того, ще були мітинги й масові протести проти локдауну, які розганялися. Більше 30 людей досі у в'язницях, 5 поліцейських постраждало. А зараз вулиці просто порожні, як і магазини. Річ у тому, що магазини порожніють перед Різдвом завжди. Тому, частково це й через Різдво проблема, адже з 24 по 26 (грудня - ред.) тут усе закрито. Нічого не їздить. Але зараз полиці спорожніли раніше, адже Різдво в тих, хто хотів поїхати до рідних, почалося набагато раніше”, - зазначила Цапик.

Нагадаємо, новий штам коронавірусу був виявлений на південному сході Англії. За словами британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона, він може бути на 70% заразнішим, ніж більш рання форма.

Більш суворі обмеження ввели у британській столиці Лондоні і околицях з неділі, 20 грудня, в тому числі через новий варіант коронавірусу, який поширюється регіоном.

В оголошені прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном обмеження - найжорсткішого Рівня 4, що вступили в силу з 00:01 в неділю, 20 грудня, входять додаткові обмеження на Різдво. Ці зміни означають, що тепер жителі Лондона не можуть зустрічатися, щоб відсвяткувати Різдво з ким-небудь, окрім своєї сім'ї і "бульбашки" підтримки. Обмеження поширюються на всі райони Великого Лондона.

Через більш широке поширення COVID-19, окрім Лондона, жорсткіші обмеження поширяться на південний схід і схід Англії. Зміни торкнуться таких регіонів, як Кент, Ессекс, Бедфордшир, Бакінгемшир і всіх 32 районів Лондона - близько 17,7 мільйона осіб, уточнює Guardian. Борис Джонсон зазначив, що обмеження будуть переглядатися кожні два тижні.

Додамо, що вже понад 30 країн світу обмежили сполучення з Великою Британією у зв'язку з виявленням там нового виду коронавірусу.

Водночас, за інформацією міністра інфраструктури України Владислава Криклія, Україна не буде призупиняти авіасполучення з Великою Британією у зв'язку з появою там нового штаму коронавірусу.

Раніше УНН повідомляв, що МЗС України разом з іншими державними відомствами уважно відслідковує ситуацію із виявленням нового штаму коронавірусної хвороби та закликає утриматись від поїздок до Великої Британії.

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