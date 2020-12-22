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Украинка в Лондоне: из-за нового штамма коронавируса здесь "балаган", полки магазинов - опустели

Киев • УНН

 • 18381 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В выходные жители массово покидали британскую столицу - Лондон - и ехали к родным праздновать католическое Рождество. Такой "балаган" привел к тому, что сейчас улицы Лондона опустели. В то же время, все раскупили в супермаркетах - полки местных магазинов пусты. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказала жительница Великобритании, украинка Анна Цапик, передает УНН.

Украинка в Лондоне: из-за нового штамма коронавируса здесь "балаган", полки магазинов - опустели

"В течение субботы и воскресенья здесь (в Лондоне - ред.) творился просто "балаган". Все хотели ехать на Рождество, конечно, позже. И понедельник, вторник, среда - еще, в принципе, рабочие дни. Так как появилась информация о том, что на Рождество (25 декабря - ред.) и прилегающие к нему дни все (сообщение - ред.) будет закрыто и нельзя будет ехать к родным, а Рождество - в Британии праздник семейный,.. то все "ломанулись" поехать максимально (раньше - ред.) из Лондона", - заявила украинка.

По ее словам, это можно сравнить с паникой, которая была 80 лет назад в период Второй мировой войны.

"В этом (в нынешней ситуации в Лондоне - ред.) обвиняют Бориса Джонсона, ведь он обещал сделать "окно" на этот праздник. Вокзалы были переполнены, были страшные "пробки" - нельзя было проехать. И, кроме того, еще были митинги и массовые протесты против локдауна, которые разгонялись. Более 30 человек до сих пор в тюрьмах, 5 полицейских пострадали. А сейчас улицы просто пустые, как и магазины. Дело в том, что магазины пустеют перед Рождеством всегда. Поэтому, отчасти это и из-за Рождества проблема, ведь с 24 по 26 (декабря - ред.) здесь все закрыто. Ничего не ездит. Но сейчас полки опустели раньше, ведь Рождество у тех, кто хотел поехать к родным, началось гораздо раньше", - отметила Цапик.

Напомним, новый штамм коронавируса был обнаружен на юго-востоке Англии. По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он может быть на 70% заразнее, чем более ранняя форма.

Более строгие ограничения ввели в британской столице Лондоне и окрестностях с воскресенья, 20 декабря, в том числе из-за нового варианта коронавируса, который распространяется регионом.

В оглашенные премьером Великобритании Борисом Джонсоном ограничения - самого жесткого Уровня 4, вступивших в силу с 00:01 в воскресенье, 20 декабря, входят дополнительные ограничения на Рождество. Эти изменения означают, что теперь жители Лондона не могут встречаться, чтобы отпраздновать Рождество с кем-либо, кроме своей семьи и "пузыря" поддержки. Ограничения распространяются на все районы Большого Лондона.

Из-за более широкого распространения COVID-19, кроме Лондона, более жесткие ограничения распространятся и на юго-восток и восток Англии. Изменения коснутся таких регионов, как Кент, Эссекс, Бедфордшир, Бакингемшир и всех 32 районов Лондона - около 17,7 миллиона человек, уточняет Guardian. Борис Джонсон отметил, что ограничения будут пересматриваться каждые две недели.

Добавим, что уже более 30 стран мира ограничили сообщение с Великобританией в связи с выявлением там нового вида коронавируса.

В то же время, по информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, Украина не будет приостанавливать авиасообщение с Великобританией в связи с появлением там нового штамма коронавируса.

Ранее УНН сообщал, что МИД Украины совместно с другими государственными ведомствами внимательно отслеживает ситуацию относительно выявления нового штамма коронавирусной болезни и призывает воздержаться от поездок в Великобританию.

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